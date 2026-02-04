Трамп утвердил проект о финансировании правительства США, завершив шатдаун

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал проект закона о финансировании правительства США, завершив частичный шатдаун.
Напомним, пакет мер поддержали обе палаты Конгресса Соединённых Штатов: сенат и палата представителей. Частичный шатдаун продолжался с субботы, он стал вторым во время второго президентства Трампа.
Накануне Палата представителей США приняла законопроект о финансировании шести федеральных ведомств. Проект закона одобрили со счётом 217 голосов «за» и 214 «против».
В ноябре подписал временный бюджет правительства страны, завершив первый шатдаун. Частичная приостановка работы федерального правительства действовала в США с 1 октября. Шатдаун стал самым продолжительным в американской истории, он продлился 43 дня.
Ранее Трамп заявил, что Демократическая партия не хочет допустить полного прекращения работы правительства, так как это негативно отразится на её имидже.