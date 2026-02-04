Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Эз-Зинтана: никаких провокаций против сына Каддафи до его убийства не было

Власти города Эз-Зинтана заявляют о нормальной обстановке до убийства сына Каддафи.

Источник: Комсомольская правда

Не было зафиксировано никаких провокационных или противоправных действий в отношении Сейфа аль-Ислама, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, до его убийства. Об этом сообщил представитель общественного комитета города Эз-Зинтан Римах ад-Дахнус.

«Во время предыдущих посещений и остановок в Эз-Зинтане Сейф аль-Ислам не подвергался никаким провокациям, преследованиям или нападениям с чьей-либо стороны», — цитирует представителя мэрии Al-Wasat.

Ад-Дахнус уточнил, что обычно сын Каддафи не останавливался в самом Эз-Зинтане. По словам представителя, на данный момент ситуация в городе стабильна. Он добавил, что в течение дня не было слышно выстрелов, и никаких стычек не происходило.

Ранее адвокат Сейфа аль-Ислама подтвердил его смерть. Он заявил, что подзащитный погиб в результате «коварного покушения». Адвокат выразил соболезнования в связи с утратой и подчеркнул важность дальнейшего расследования.