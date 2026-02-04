Мэрия Эз-Зинтана: никаких провокаций против сына Каддафи до его убийства не было

Не было зафиксировано никаких провокационных или противоправных действий в отношении Сейфа аль-Ислама, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, до его убийства. Об этом сообщил представитель общественного комитета города Эз-Зинтан Римах ад-Дахнус.
«Во время предыдущих посещений и остановок в Эз-Зинтане Сейф аль-Ислам не подвергался никаким провокациям, преследованиям или нападениям с чьей-либо стороны», — цитирует представителя мэрии Al-Wasat.
Ад-Дахнус уточнил, что обычно сын Каддафи не останавливался в самом Эз-Зинтане. По словам представителя, на данный момент ситуация в городе стабильна. Он добавил, что в течение дня не было слышно выстрелов, и никаких стычек не происходило.
Ранее адвокат Сейфа аль-Ислама подтвердил его смерть. Он заявил, что подзащитный погиб в результате «коварного покушения». Адвокат выразил соболезнования в связи с утратой и подчеркнул важность дальнейшего расследования.