Мэрия Эз-Зинтана: никаких провокаций против сына Каддафи до его убийства не было

Ад-Дахнус уточнил, что обычно сын Каддафи не останавливался в самом Эз-Зинтане. По словам представителя, на данный момент ситуация в городе стабильна. Он добавил, что в течение дня не было слышно выстрелов, и никаких стычек не происходило.