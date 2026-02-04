В МВД РФ рассказали о новых многоходовых схемах мошенников

Так, мошенники вынуждают несовершеннолетнюю девушку покинуть дом, а после в помещение проникает «сотрудник полиции», который является такой же жертвой. Он взламывает сейф и тем самым совершает уголовное преступление, грозящее реальным сроком.
«Это уже многоходовые схемы. К сожалению, это сейчас такой нехороший тренд текущего года, когда в схему вовлекаются несколько человек», — сказал начальник.
Васенин пояснил, что правоохранители всегда имеют при себе служебное удостоверение. В ином случае можно позвонить в дежурную часть МВД, где могут подтвердить, что пришедший полицейский на самом деле является таковым.
Ранее сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли межрегиональную организованную группу, которая похитила свыше 1 миллиарда рублей из компенсационных выплат на технические средства реабилитации. Согласно ведомству, злоумышленники изготовляли фиктивные документы о самостоятельной покупке людьми с ограниченными возможностями технических средств реабилитации и представляли их в региональные подразделения социальных фондов для получения компенсаций.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.