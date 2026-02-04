Ричмонд
Трамп рассказал о встрече с Густаво Петро: о чем договорились США и Колумбия

Трамп анонсировал сотрудничество США и Колумбии в борьбе с наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 3 февраля провел переговоры с президентом Колумбии Густаво Петро. По итогам встречи, Трамп анонсировал сотрудничество стран по вопросу борьбы с наркотиками. Об этом американский лидер объявил в диалоге с журналистами.

Он также заверил, что США и Колумбия будут прорабатывать возможные санкции. Глава Белого дома назвал «очень хорошей» встречу с Густаво Петро.

«Мы очень хорошо поладили. Мы с ним не были лучшими друзьями, но я не был уязвлен, потому что никогда не виделся с ним. Я его совсем не знал», — поделился впечатлениями от диалога Дональд Трамп.

Президент США также прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что отметил в диалоге необходимость установления мира на Украине.

