В ГД попросили оценить риски употребления детьми энергетического мармелада

В обращении отмечается, что несовершеннолетние приобретают на маркетплейсах жевательный мармелад, содержащий кофеин и таурин. Добавляется, что в рекламе продукта используют привлекательные для детей слоган и образы, а употребление, по словам потребителей, приводит к выраженному стимулирующему эффекту, сопоставимому с действием энергетических напитков.