Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД попросили оценить риски употребления детьми энергетического мармелада

Буцкая попросила оценить риски употребления детьми энергетического мармелада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор оценить потенциальные риски для здоровья детей из-за употребления мармелада, содержащего кофеин и таурин, а также предоставить возможные регулирующие меры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении отмечается, что несовершеннолетние приобретают на маркетплейсах жевательный мармелад, содержащий кофеин и таурин. Добавляется, что в рекламе продукта используют привлекательные для детей слоган и образы, а употребление, по словам потребителей, приводит к выраженному стимулирующему эффекту, сопоставимому с действием энергетических напитков.

«Прошу вас поручить предоставить разъяснения по позиции Роспотребнадзора относительно классификации и оборота подобной пищевой продукции, оценки потенциальных рисков для здоровья детей и возможных регулирующих мер», — сказано в документе на имя главы ведомства Анны Поповой.

Буцкая подчеркнула, что формально данный продукт не подпадает под действующие ограничения для этой категории товаров.