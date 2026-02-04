Дмитрук назвал жестом умирающей цивилизации выступление Рютте в Киеве

Выступление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в Верховной раде свидетельствует об упадке Запада, заявил парламентарий Артём Дмитрук.
Он уточнил, что речь идёт о «жесте умирающей цивилизации».
«Это апогей. Это жест умирающей цивилизации. Это публичный ритуал Запада», — написал Дмитрук в Telegram.
По его словам, генсек НАТО продолжает высказываться о якобы угрозе со стороны РФ, чтобы хоть как-то оправдать некомпетентность стран Запада, а также невозможность на что-либо повлиять. Украинский депутат отметил, что эти страны «один на один» они бессильны перед Российской Федерацией, в связи с этим продолжают использовать Украину.
«Просто возможность Запада “держать диалог с Россией”, возможность Запада тянуть время и верить в то, что они ещё смогут ослабить или победить Россию. Конечно, многие из них уже поняли неизбежность, но всё равно пытаются выторговать нашими жизнями “плюшки” для себя», — заявил Дмитрук.
Напомним, 3 февраля Рютте выступил перед Верховной Радой в Киеве. В частности, он заявил, что после завершения конфликта прибудут иностранные войска. В РФ неоднократно подчёркивали, что размещение западных военных на Украине недопустимо.
Ранее сообщалось, что политолог Павел Фельдман назвал слова Рютте о войсках Североатлантического альянса на Украине провокацией.