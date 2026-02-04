Ричмонд
К 8 марта в РФ могут объявить амнистию некоторым женщинам-заключенным: как в ОП встретили предложение

Член ОП Воронцов счёл гуманной идею об амнистии для женщин к 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Российский депутат Госдумы Сергей Миронов предложил объявить амнистию некоторым женщинам-заключенным к 8 марта. Инициатива, как он уточнил, относится к осужденным за преступления небольшой и средней степеней тяжести. Глава координационного совета при ОП общественных наблюдательных комиссий Александр Воронцов назвал предложение гуманным, цитирует ТАСС.

Спикер подчеркнул, что амнистия может быть применена к лицам, осужденным за не насильственные и не коррупционные преступления. Он поддержал такую идею.

«Предложенная инициатива говорит о том, что депутатский корпус слышит голос правозащитного сообщества», — подытожил Александр Воронцов.

Сергей Миронов считает, что амнистия в честь 8 марта «была бы уместна». Она могла бы охватить женщин, у которых есть маленькие дети, а также беременных и лица с инвалидностью.