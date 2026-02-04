Ричмонд
Высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни, заявили в РАН

РИА Новости: высокий уровень стресса сокращает продолжительность жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Высокий уровень стресса может сократить продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь справляться с тревогой, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.

«Стресс — это аккумулирующее понятие, туда входит все: информационная нагрузка, семья и все, в чем живет человек. И, соответственно, если он с этим справляется и так далее, то и он живет дольше. Если не справляется, то, так сказать, это масса болезней, которые на него набрасываются и, в общем, ограничивают его жизнь», — сказал Дидур.

Он добавил, что человеку необходимо понять свой реальный уровень стресса и научиться с этим стрессом справляться.