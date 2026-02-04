Россиянам предлагают помочь в «задержании» курьера аферистов: мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, в рамках которой они представляются сотрудниками полиции и предлагают жертвам участие в задержании курьера аферистов. Об этом сообщили в МВД России.
Суть схемы заключается в том, что злоумышленник звонит потенциальной жертве, представляясь полицейским. Он утверждает, что силовики проводят операцию по задержанию группы мошенников, которые обманывают пенсионеров.
Мошенник просит жертву помочь и передать курьеру свои сбережения. Аферисты убеждают, что при передаче денег полицейские должны задержать преступника. Дальше средства жертвы якобы будут немедленно возвращены.
После того как жертва передает деньги, связь с «правоохранителями» обрывается. Пострадавший теряет свои средства.
