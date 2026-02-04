Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам предлагают помочь в «задержании» курьера аферистов: мошенники придумали новую схему обмана

В России мошенники придумали обман с участием в задержании курьера аферистов.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, в рамках которой они представляются сотрудниками полиции и предлагают жертвам участие в задержании курьера аферистов. Об этом сообщили в МВД России.

Суть схемы заключается в том, что злоумышленник звонит потенциальной жертве, представляясь полицейским. Он утверждает, что силовики проводят операцию по задержанию группы мошенников, которые обманывают пенсионеров.

Мошенник просит жертву помочь и передать курьеру свои сбережения. Аферисты убеждают, что при передаче денег полицейские должны задержать преступника. Дальше средства жертвы якобы будут немедленно возвращены.

После того как жертва передает деньги, связь с «правоохранителями» обрывается. Пострадавший теряет свои средства.

Ранее KP.RU писал, что мошенники похитили свыше миллиарда рублей, используя схему с компенсационными выплатами за средства реабилитации. Члены межрегиональной организованной группы подделывали документы о приобретении людьми с инвалидностью технических средств реабилитации.