Экономист Щербаченко назвал четыре категории, которые дорожают быстрее всего

По словам эксперта, с 1 января акцизы увеличились на этиловый спирт с 740 до 824 рублей за литр безводного спирта, на пиво до 8,6% — с 30 до 33 рублей, на пиво свыше 8,6% — с 56 до 62 рублей, а на сигареты и папиросы — с 2945 до 3278 рублей за тысячу штук.
«Рост цен в 2026 году на алкогольную продукцию составит около 11%, сигареты также вырастут в цене в среднем на 11%», — отметил специалист.
Цены на такси также вырастут. С 1 марта перевозчики должны будут использовать только российские или локализованные автомобили, иностранные машины, включая лизинговые, перестанут регистрироваться в реестре такси. Это приведёт к увеличению тарифов в среднем на 15% из-за необходимости закупки новых автомобилей, роста утильсбора и расходов на техническое обслуживание.
«Поездки в ОАЭ и на Чёрное море включили в расчёт инфляции в России. Спрос и расходы на эти направления заметно выросли, поэтому они стали показательными для оценки динамики цен. Такие траты в основном характерны для среднего класса, при этом они сильно зависят от сезона и подвержены резким колебаниям», — добавил Щербаченко.
С начала года отдых подорожал на десять-пятнадцать процентов, что связано как с сезонными колебаниями, так и с растущим интересом россиян к этим курортам. По словам экономиста, черноморские курорты остаются главным местом отдыха внутри страны, ежегодно привлекая более 20 миллионов туристов. А ОАЭ стали одним из немногих доступных зарубежных направлений, приняв в 2025 году 2,5 миллиона российских туристов — на двадцать три процента больше, чем в предыдущем году после пандемии и периода геополитической нестабильности.
Ранее стало известно, что в России жители мегаполисов тратят около 285 тысяч рублей ежегодно на свои рутинные привычки, в частности на кофе и сигареты. Сейчас у россиян падает интерес к алкогольным напиткам как к способу вечернего отдыха. В среднем на спиртное уходит до 20 тысяч в год. Но потребление кофе растёт. Зачастую граждане покупают этот напиток по дороге на работу и обратно, за год уходит до 55 тысяч рублей.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.