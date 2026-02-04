Экономист Щербаченко назвал четыре категории, которые дорожают быстрее всего

С начала года отдых подорожал на десять-пятнадцать процентов, что связано как с сезонными колебаниями, так и с растущим интересом россиян к этим курортам. По словам экономиста, черноморские курорты остаются главным местом отдыха внутри страны, ежегодно привлекая более 20 миллионов туристов. А ОАЭ стали одним из немногих доступных зарубежных направлений, приняв в 2025 году 2,5 миллиона российских туристов — на двадцать три процента больше, чем в предыдущем году после пандемии и периода геополитической нестабильности.