Мужчина изнасиловал женщину, расчищавшую снег: преступника задержали в Москве спустя 20 лет

В Москве следователи предъявили обвинение иностранному гражданину в изнасиловании, совершенном 22 февраля 2006 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Как установило следствие, в тот день злоумышленник напал на девушку, которая расчищала снег с машины рядом с гаражами на улице Привольной. Угрожая убийством, он затащил ее в гараж, совершил преступление и скрылся с места происшествия.
Личность нападавшего удалось установить лишь спустя 20 лет. Благодаря проведенным экспертизам по вещественным доказательствам, изъятым в 2006 году, правоохранителям удалось идентифицировать подозреваемого. Им оказался мужчина 1977 года рождения.
Ранее суд в Москве санкционировал арест мужчины, которому предъявлены обвинения по двум статьям за сексуальное насилие над 13-летней девочкой. По данным следствия, злоумышленник связался с подростком через мессенджер и договорился о встрече. На следующий день в квартире он совершил преступление в отношении школьницы.