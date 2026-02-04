Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

РИА Новости: в ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Школьников, систематически участвующих в буллинге, нужно переводить в специальные учреждения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

«Что касается буллинга, то здесь ситуация сложная. Мне кажется, что обязательно надо самых сложных (школьников — ред.) переводить в специальные учреждения», — сказал Гаспарян.

По его словам, одновременно необходима работа по улучшению социальной рекламы, повышению ответственности педагогов и формированию строгой позиции среди учеников.

«Ученики должны понимать, что это (буллинг — ред.) недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — заключил Гаспарян.