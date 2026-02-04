В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Школьников, систематически участвующих в буллинге, нужно переводить в специальные учреждения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.
«Что касается буллинга, то здесь ситуация сложная. Мне кажется, что обязательно надо самых сложных (школьников — ред.) переводить в специальные учреждения», — сказал Гаспарян.
По его словам, одновременно необходима работа по улучшению социальной рекламы, повышению ответственности педагогов и формированию строгой позиции среди учеников.
«Ученики должны понимать, что это (буллинг — ред.) недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — заключил Гаспарян.