На Украине раскрыли схему переправки военных за границу за 40 тысяч долларов

На Украине раскрыли схему уклонения от службы в армии — военнослужащих увозили за рубеж. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в украинской полиции.

В данный момент задержали семерых подозреваемых.

— По версии следствия, они помогали военным покинуть воинскую часть и доехать до любой точки на Украине за 16 тысяч долларов, а сразу уехать за границу стоило 40 тысяч долларов. Деньги переводили на криптокошелек, — уточняется в сообщении.

По данным полиции, не менее пяти военнослужащих воспользовались такой услугой, передает ТАСС.

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины увольняются с военной службы за деньги. Об этом 2 ноября 2025 года рассказал доброволец батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-бойцов украинских войск, с позывным «Белый». Так, одного военного ВСУ, призванного на службу по мобилизации, «комиссовали» на год. Солдат, в свою очередь, рассказывал, что заплатил за это четыре тысячи долларов.