Депутат ГД рассказал, обязаны ли УК отвечать в старых домовых чатах

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Управляющие компании (УК) не обязаны отвечать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Управляющие компании не обязаны реагировать на сообщения в старых домовых чатах, а их представители не обязаны там присутствовать», — сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что такие чаты больше подходят для личного и неформального общения жильцов.
«Старые чаты никто не закрывает. Жильцы дома могут спокойно продолжать общаться там, где привыкли», — добавил он.
Кошелев уточнил, что порядок использования домовых чатов в национальном мессенджере Мах будет определен профильным министерством в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин 28 декабря 2025 года подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.