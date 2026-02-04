Ученый выдвинул теорию пропажи судов в Бермудском треугольнике: что стало причиной

Тайна Бермудского треугольника до сих пор остается неразгаданной. Однако ученый Рональд Кнаппер попытался объяснить причину бесследного исчезновения судов. По его словам, тайна кроется в метановых залежах. Об этом пишет издание Daily Express.
Рональд Кнаппер считает, что выбросы метана могут нарушить плавучие свойства судов. При этом со временем метановые залежи или исчерпались, или перестали быть активными. Эта теория объясняет уменьшение числа случаев пропажи кораблей в Бермудском треугольнике.
Ученый подчеркнул, что положительная динамика также зависит от других факторов. Например, корабли могут пропадать реже из-за изменений в магнитном поле Земли.
В ноябре яхтсменка из Франции Мари Декуб отправилась в кругосветное путешествие и пропала в Бермудском треугольнике. Яхта исчезла с радаров, когда находилась недалеко от Пуэрто-Рико. Мари Декуб собиралась провести в море три года.