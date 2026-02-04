Ученый выдвинул теорию пропажи судов в Бермудском треугольнике: что стало причиной

В ноябре яхтсменка из Франции Мари Декуб отправилась в кругосветное путешествие и пропала в Бермудском треугольнике. Яхта исчезла с радаров, когда находилась недалеко от Пуэрто-Рико. Мари Декуб собиралась провести в море три года.