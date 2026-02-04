Младший сержант Чамаев разгромил диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Российский военнослужащий Роман Чамаев вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой Вооружённых сил Украины и уничтожил основную её часть, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Чамаев в составе группы материально-технического обеспечения вёз боеприпасы и провизию подразделению ВС РФ. В это время автомобиль попал под миномётный обстрел со стороны украинских войск.
Военнослужащий дал указание водителю свернуть в лес, а личный состав по его указанию укрылся в отдалении от машины.
«Роман заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Из-за сложной обстановки Роман Чамаев принял решение вступить в стрелковый бой с боевиками. Боевики не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Гвардии младший сержант Роман Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что затем российские военнослужащие добралась до места и выгрузили боекомплект и продукты.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.