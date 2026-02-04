Ричмонд
Младший сержант Чамаев разгромил диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Российский военный Роман Чамаев вступил в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой, уничтожив почти всех боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Роман Чамаев вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой Вооружённых сил Украины и уничтожил основную её часть, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что младший сержант Чамаев в составе группы материально-технического обеспечения вёз боеприпасы и провизию подразделению ВС РФ. В это время автомобиль попал под миномётный обстрел со стороны украинских войск.

Военнослужащий дал указание водителю свернуть в лес, а личный состав по его указанию укрылся в отдалении от машины.

«Роман заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Из-за сложной обстановки Роман Чамаев принял решение вступить в стрелковый бой с боевиками. Боевики не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Гвардии младший сержант Роман Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что затем российские военнослужащие добралась до места и выгрузили боекомплект и продукты.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.