Младший сержант Чамаев разгромил диверсионно-разведывательную группу ВСУ

«Роман заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Из-за сложной обстановки Роман Чамаев принял решение вступить в стрелковый бой с боевиками. Боевики не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Гвардии младший сержант Роман Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении.