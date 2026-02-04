В ОП назвали жизнь взрослых детей с родителями помехой для демографии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Совместное проживание уже взрослых детей с родителями создает проблемы для российской демографии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«К сожалению, одна из проблем демографии не только у нас, но и во многих странах [заключается] в том, что дети остаются жить с родителями после совершеннолетия», — сказал Рыбальченко.
Совместное проживание с родителями, продолжил он, зачастую становится сдерживающим фактором с точки зрения развития отношений. «Молодые люди могут жить с родителями, встречаться бесконечно долго, но так и не созреть для создания собственной семьи», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, взросление «должно быть своевременным», а отсутствие сепарации ведет к тому, что совершеннолетние «продолжают жить в детском состоянии». «Самостоятельная жизнь серьезно влияет вообще и на развитие человека, на его самоопределение, на то, что он все-таки опирается на свои силы», — уверен глава комиссии ОП РФ.
Рыбальченко обратил внимание на опыт различных стран, включая европейские, где принято отселять детей после совершеннолетия. «Сейчас эта практика все больше и больше утрачивается — не только в нашей стране, но и в других странах. И во многом из-за того, что жилье становится недоступным: арендное жилье очень дорогое, а собственное приобрести невозможно», — отметил общественник.