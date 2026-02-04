В ОП назвали жизнь взрослых детей с родителями помехой для демографии

Рыбальченко обратил внимание на опыт различных стран, включая европейские, где принято отселять детей после совершеннолетия. «Сейчас эта практика все больше и больше утрачивается — не только в нашей стране, но и в других странах. И во многом из-за того, что жилье становится недоступным: арендное жилье очень дорогое, а собственное приобрести невозможно», — отметил общественник.