В Бодайбо начали подключать к теплу дома после аварии

— Мы видим первые успешные результаты и продолжаем интенсивно работать. Отправляем в район дополнительные силы и материалы, чтобы полностью устранить аварию как можно быстрее. Благодарю всех, кто в этом участвует, и волонтеров за помощь жителям, — сказал губернатор Игорь Кобзев.