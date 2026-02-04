В Бодайбо начали подключать к теплу дома после аварии

В Бодайбо поздней ночью 4 февраля 2026 года начали постепенно возвращать тепло в дома, которые попали в зону коммунальной аварии. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, все котельные удалось сохранить в рабочем состоянии.
По словам мэра, от котельной «ЛЗДТ» уже подключили два первых дома, готовят третий. Котельная «Мостоотряд-44» вышла на рабочий режим. На котельной «БМК» завершают подготовку к приему воды, после чего планируют вернуть тепло в школу № 3. Всего к приему тепла готовы 20 домов.
Также власти доложили, что 5 февраля, как и планировали, начнут выплаты единовременной помощи по 15 тысяч рублей пострадавшим жителям. На данный момент уже поступило 1228 заявлений.
Администрация также прорабатывает вопрос с временным жильем. Его могут предоставить 58 семьям — многодетным, семьям с инвалидами и пожилыми людьми — до полного устранения аварии и возвращения тепла.
— Мы видим первые успешные результаты и продолжаем интенсивно работать. Отправляем в район дополнительные силы и материалы, чтобы полностью устранить аварию как можно быстрее. Благодарю всех, кто в этом участвует, и волонтеров за помощь жителям, — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Сейчас в Бодайбо работают 22 приезжих специалиста из разных предприятий области и управляющих компаний Иркутска. 4 и 5 февраля бригады усилят дополнительными сотрудниками. Кроме того, 4 февраля в город приедут представители Фонда капремонта и два инспектора стройжилнадзора. Они осмотрят дома, проконтролируют ход работ и ответят на вопросы жителей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, с какими проблемами столкнулись жители Бодайбо. В квартирах температура упала до +7 градусов, промерзли не только окна, балконы, но и стены.