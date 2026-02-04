На Солнце 3 февраля зафиксировали 16 мощных вспышек

Учёные выделили четыре вспышки уровня C, одиннадцать — более мощного уровня M и одно событие максимального класса X. Ранее специалисты отмечали, что активная область на Солнце, породившая эти вспышки, всего за сутки увеличила свою площадь на 50% и установила собственный рекорд по количеству сильных (M и X) событий за 24 часа.
Ранее учёные запечатлели загадочный объект, напоминающий птицу, рядом с Солнцем. Аномалия вызвала бурное обсуждение в научном сообществе. Выдвинута гипотеза, что это галактическая частица. Подобный объект уже попадал в объективы приборов в мае прошлого года, такие кадры считаются крайне редкими.
