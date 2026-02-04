В России могут освободить самозанятых женщин от налога на год после родов: подробности

В России предлагают освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход на год после рождения ребенка. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
«Дать матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легальный статус и клиентов. Поддерживая женщин-самозанятых, мы поддерживаем семьи, рождаемость и здоровую экономику страны», — отметил Слуцкий в интервью ТАСС.
Документ будет направлен в правительство России. Самозанятые женщины смогут подать заявление в налоговый орган для получения льготы в течение одного года с момента рождения ребенка. Освобождение от налога будет действовать с первого дня налогового периода.
Ранее KP.RU писал, что с 1 января в России вступили в силу изменения в законодательстве, направленные на усиление социальной защиты семей с детьми. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сотрудники, получающие выплаты в связи с рождением ребенка, не будут платить налоги на сумму до одного миллиона рублей.