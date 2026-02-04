В России могут освободить самозанятых женщин от налога на год после родов: подробности

Ранее KP.RU писал, что с 1 января в России вступили в силу изменения в законодательстве, направленные на усиление социальной защиты семей с детьми. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сотрудники, получающие выплаты в связи с рождением ребенка, не будут платить налоги на сумму до одного миллиона рублей.