ГИБДД Хабаровска усилит контроль за городскими автобусами после жалоб в сети

Хабаровская Госавтоинспекция проследит за соблюдением ПДД водителями автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровска выявили в сети информацию о систематических нарушениях ПДД водителями пассажирских автобусов в часы пик. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным обращений, в утреннее время водители регулярно выезжают на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы избежать заторов на улице Горького. Подобные действия могут привести к серьезным ДТП с тяжелыми последствиями.

Личный состав ДПС городской Госавтоинспекции получил указание усилить контроль на указанном участке. Основное внимание будет уделяться выявлению и пресечению подобных нарушений, которые создают угрозу безопасности дорожного движения.