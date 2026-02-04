Бродячих животных на улицах Омска становится меньше

— Вот Зара, Дюша, Маша, Тамара Павловна, которые уже находятся на опеке. Чернослив, Тяпа, Горбушка — в ожидании. Вот эти собаки — с пластиной, вшитой в лапу. Прыгают так, что и не догадаешься, что они перенесли серьезную операцию. Всех отличает дружелюбный характер, для общества они неопасны. За последние два года приют передал омичам более семисот животных. Если хотите выбрать себе, приходите в рабочие дни и в субботу с 13:00 до 15:00 часов, — рассказывает Наталья Шулим.