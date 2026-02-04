Бродячих животных на улицах Омска становится меньше

Омичам удается ее решать — благодаря комплексной программе стаи бесхозных собак неуклонно сокращаются.
Этим занимается муниципальный приют в рамках федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Деятельность предприятия прозрачна, находится в поле зрения департамента городского хозяйства администрации города. И за последние годы здесь многое изменилось.
Сегодня городской приют бродячих животных — это большое хозяйство с вольерами, специальными зонами, лечебницами. В перечне обязанностей учреждения — отлов безнадзорных собак, временное их содержание, стерилизация, чипирование, а также прием животных от населения. Тем не менее в приюте также считают важным вылечить бродяг и отдать их в хорошие руки. Если год назад работники приюта пристроили более трехсот животных, то в 2025-м — уже более шестисот. И омичей, желающих взять под крыло адекватную здоровую собаку, становится все больше.
— За последние годы в приюте выстроен системный алгоритм эффективной работы. Отловленное животное ставят на учет и тут же объявляют в розыск, выставляя на сайте предприятия соответствующую информацию с фото. Десять дней оно будет находится на карантине. Если хозяин не объявится, собаку привьют от бешенства, стерилизуют в порядке очереди. Потом вставят чип и бирку в ухо. После этого животное больше отлавливать не будут, — поясняет маркетолог приюта Наталья Шулим.
Стерилизация собак — обязательная процедура, которая необходима, чтобы сократить стаи бродячих животных. По словам специалистов, пускать процесс на самотек нельзя — в течение каждого полугода только одна особь способна произвести на свет от четырех до шести щенков.
Потеряшек в миллионном городе немало. Приют вмещает семьсот собак, но бывает и гораздо больше. Самая горячая пора — осень, когда завершается дачный сезон. Садоводы запирают дома, а прирученных животных отпускают на все четыре стороны.
В приют звери нередко попадают в удручающем состоянии.
— В среднем ежедневно к нам поступают десять пациентов. Приходится их обрабатывать от блох, выводить глисты. Даже в 30-градусные морозы они умудряются приносить клещей. Каждой второй собаке удаляем гипертрофированные ногти. Приходится иметь дело с застарелыми ранами, ампутировать конечности. Чистить уши, удалять больные зубы. Возникают у животных злокачественные опухоли, саркомы и прочие недуги. Недавно, например, у собаки удалили почку — массой 7,5 килограмма, думали, что у нее беременность, — делится ветврач Ксения Дудко.
В штате учреждения — тридцать человек, девять из которых — ветеринарные специалисты. После операции животные попадают в стационар. Сейчас в его корпусах на излечении находится более ста собак.
Со здоровыми животными потенциальные хозяева и опекуны могут познакомиться на специальной площадке, оборудованной пятью десятками будок. Обитатели встречают всех радостным лаем. Каждую собаку работники приюта знают в «лицо».
— Вот Зара, Дюша, Маша, Тамара Павловна, которые уже находятся на опеке. Чернослив, Тяпа, Горбушка — в ожидании. Вот эти собаки — с пластиной, вшитой в лапу. Прыгают так, что и не догадаешься, что они перенесли серьезную операцию. Всех отличает дружелюбный характер, для общества они неопасны. За последние два года приют передал омичам более семисот животных. Если хотите выбрать себе, приходите в рабочие дни и в субботу с 13:00 до 15:00 часов, — рассказывает Наталья Шулим.
Попадают в приюты и породистые псы — алабаи, корги, хаски. Вчера привезли молодую овчарку, которую готов взять полицейский. Пока вместе с псом он ждал прибытия бригады, собака его очаровала — умная, спокойная, выполняет команды и отлично подходит для государственной службы. На днях поступил заказ из Тевриза на добрую кавказскую овчарку. Такая в приюте тоже есть.
За площадкой с будками расположены четыре ряда вольеров с животными, ожидающими, что их найдут. Дальше — территория агрессивных псов, которым выход на свободу заказан. По наблюдению специалистов, самыми злобными являются вовсе не бродячие, а домашние собаки из частного сектора, натасканные на охрану двора. Несмотря на это, хозяева как ни в чем не бывало отпускают их за ворота на самовыгул, хотя по закону прогулки без поводка запрещены.
Стаи собак, пугающих прохожих, обитают также на территориях гаражных кооперативов и СТО. Владельцы подкармливают добровольных охранников, однако пристегивать их тоже не спешат. А права работать на частной территории отловщики не имеют.
На содержание одной собаки, включая стерилизацию, прививку от бешенства и транспортировку, полагается 150 рублей в день. Муниципалитет оплачивает приюту только 21 день, затем собаку обязаны выпустить. Поэтому ее дальнейшее содержание берут на себя опекуны. Приходят на помощь бесхозным животным волонтеры, предприятия, сердобольные граждане. Таких людей немало, сегодня только в чате приюта зарегистрировано более восьмидесяти человек.
— Одни помогают нам в поиске хозяев. Другие берут собак под опеку, приносят корма, консервы, старое постельное белье. В лютые морозы, чтобы согреть животных, даже привозили бачки с теплой кашей. За последний год число опекунов у нас выросло на двадцать процентов. И мы уже планируем выделить отдельную площадь под соответствующую категорию питомцев, — говорит Наталья Шулим.
Сейчас предприятие активно работает с населением по программе льготной стерилизации. За прививками от бешенства, чипированием, оформлением ветеринарного паспорта в приют обращаются не только горожане, но и жители Омской области.
Слаженная работа приносит свои плоды. За последний год поголовье отловленных животных существенно уменьшилось. Найти на улице собак без бирок становится все сложнее. А поиск хозяев уже не составляет особого труда.
Обратиться в муниципальный приют для животных можно по адресу: Омск, ул. 2-я Учхозная, 2а. Телефон: (381−2) 44−67−43.
Тем временем.
Омский опыт берут на вооружение другие регионы страны. В прошлом году муниципальный приют посетила заслуженная артистка России Илона Броневицкая, которая занимает пост советника губернатора Московской области по вопросам обращения с безнадзорными животными, а также много лет руководит общественной организацией и приютом «Домашний» в районах Подмосковья. Гостья познакомилась с деятельностью приюта, встретилась с мэром города Сергеем Шелестом и его первым заместителем Евгением Фоминым, курирующим данное направление. Отметила редкое и удачное сотрудничество власти, учреждений, волонтеров, опекунов. И считает, что Омск имеет хорошие перспективы стать городом, который одним из первых в стране сможет решить проблему безнадзорности животных. В этом году руководство муниципального приюта поделится своим опытом на профильном форуме в Москве.
Собакам в помощь.
В рамках проекта «Омск — город доброты» театр «Оратория» представит благотворительный спектакль «Баллада о крыльях», главный герой которого — чудак с чистым и горячим сердцем, способный мечтать, любить, верить, несмотря на трудности. Все вырученные средства направят на нужды муниципального приюта животных. Для Омска это прецедент. Зрителей ждут 10 февраля в ОЦК «Сибиряк».