Врач Гончарук рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте

Отказ от вредных привычек, контроль за весом и вирусной активностью поможет снизить риски развития злокачественных заболеваний в любом возрасте. Об этом рассказал онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.