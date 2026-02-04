Врач Гончарук рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте

Отказ от вредных привычек, контроль за весом и вирусной активностью поможет снизить риски развития злокачественных заболеваний в любом возрасте. Об этом рассказал онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
— Отказ от курения и приема алкоголя позволит снизить возможность рака легких, мочевого пузыря, поджелудочной железы и ЖКТ. Контроль веса позволит снизить гормональный дисбаланс, который способствует появлению злокачественных новообразований, — цитирует его РИА Новости.
Инфекции, которые вызваны H. Pylori (бактерия хеликобактер пилори), и вирус папилломы человека могут привести к развитию злокачественных новообразований желудка, ободочной кишки и шейки матки, отметил медик. Поэтому нужна эрадикационная терапия и контроль за вирусной активностью.
Среди онкологических заболеваний выделяются особо опасные формы, характеризующиеся быстрым ростом и развитием метастазов. Врач-онколог Дмитрий Олькин привел перечень наиболее агрессивных видов опухолей.
Первое место занимает мелкоклеточный рак легкого, отличающийся стремительным увеличением размеров и образованием метастазов уже на начальных этапах.