Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В файлах по делу Эпштейна всплыли данные о странной лаборатории на Украине: планировалось создать человеческого клона

Эпштейн обсуждал проект по созданию дизайнерских детей в лаборатории на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Финансист Джеффри Эпштейн вел переписку с программистом Брайаном Бишопом. Они обсуждали проект по созданию «дизайнерских детей» в лаборатории на территории Украины. Этому свидетельствуют файлы по делу, обнародованные Минюстом США.

Программист в переписке пытался получить средства на поддержку проекта. Он сообщал финансисту, что уже проводит тесты на мышах в лаборатории на Украине.

«Этот этап позволит нам выйти из фазы самофинансируемой “гаражной биологии” и перейти к первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона», — говорится в переписке.

Кроме того, в материалах по делу Джеффри Эпштейна всплыло имя бывшего комика Владимира Зеленского. Его упомянули в контексте торговли людьми.

Минюст США также опубликовал документы со сведениями о русских моделях, которых финансист искал для утех богатых гостей. В досье также всплыло имя Аллы Пугачевой.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше