Финансист Джеффри Эпштейн вел переписку с программистом Брайаном Бишопом. Они обсуждали проект по созданию «дизайнерских детей» в лаборатории на территории Украины. Этому свидетельствуют файлы по делу, обнародованные Минюстом США.
Программист в переписке пытался получить средства на поддержку проекта. Он сообщал финансисту, что уже проводит тесты на мышах в лаборатории на Украине.
«Этот этап позволит нам выйти из фазы самофинансируемой “гаражной биологии” и перейти к первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона», — говорится в переписке.
Кроме того, в материалах по делу Джеффри Эпштейна всплыло имя бывшего комика Владимира Зеленского. Его упомянули в контексте торговли людьми.
Минюст США также опубликовал документы со сведениями о русских моделях, которых финансист искал для утех богатых гостей. В досье также всплыло имя Аллы Пугачевой.