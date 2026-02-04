Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой

В декабре министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что штраф в 120 миллионов евро, наложенный ЕК й на соцсеть X американского миллиардера Илона Маска, является «только началом». Маск раскритиковал Европу за штраф и обвинил её в отсутствии свободы слова. Затем он призвал ликвидировать ЕС.