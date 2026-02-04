Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что обыск, проведённый в офисе его соцсети X* во французской столице, является политической атакой.
«Это политическая атака», — написал Маск на своей странице в X.
Напомним, прокуратура Парижа проинформировала о проведении обыска в офисах X на территории Франции совместно с Европолом и подразделением жандармерии по борьбе с киберпреступностью.
По данным журналистов, это связано с расследованием на фоне жалоб на работу алгоритмов соцсети. Кроме того, оно связано с жалобами на встроенного чат-бота Grok.
В декабре министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал, что штраф в 120 миллионов евро, наложенный ЕК й на соцсеть X американского миллиардера Илона Маска, является «только началом». Маск раскритиковал Европу за штраф и обвинил её в отсутствии свободы слова. Затем он призвал ликвидировать ЕС.
Ранее сообщалось, что французские следователи вызвали на допрос американского миллиардера Илона Маска, а также бывшего гендиректора соцсети X Линду Яккарино.
Также стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон обвинил Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, включая ФРГ.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.