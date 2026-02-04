Онколог Стилиди: онкозаболевания в России стали выявлять внутриутробно

Стилиди добавил, что, прежде всего, среди детских онкологических болезней можно выделить эмбриональные опухоли. Чаще всего у детей встречаются острые лейкозы, а до года — нейробластома. При этом за последние 5 лет выживаемость выросла на 4%. «А если сравнить с ситуацией, например, 40 лет назад, то фактически она выросла с 5% до 84%. В некоторых нозологиях этот показатель достигает 98%!» — привел он.