Онколог Стилиди: онкозаболевания в России стали выявлять внутриутробно

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Внутриутробный способ определения онкологического заболевания доступен в России благодаря пренатальному скринингу. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди.
«Заболеваемость среди детей остается на уровне 13−15 человек на 100 тыс. детского населения. Серьезно улучшилась диагностика, так, благодаря пренатальному скринингу мы стали выявлять онкозаболевания у детей внутриутробно. Все эти пациенты успешно лечатся в отделении неонатальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина», — сказал он.
Стилиди добавил, что, прежде всего, среди детских онкологических болезней можно выделить эмбриональные опухоли. Чаще всего у детей встречаются острые лейкозы, а до года — нейробластома. При этом за последние 5 лет выживаемость выросла на 4%. «А если сравнить с ситуацией, например, 40 лет назад, то фактически она выросла с 5% до 84%. В некоторых нозологиях этот показатель достигает 98%!» — привел он.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.
