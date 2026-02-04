Перечень жизненно необходимых лекарств обновили: когда россияне получат доступ к препаратам

Лекарства из перечня ЖНВЛП используются для лечения пациентов по программе ОМС, при этом цены на них регулируются государством. Леонов уточнил, что в новый список включены препараты для лечения орфанных, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.