Перечень жизненно необходимых лекарств обновили: когда россияне получат доступ к препаратам

Леонов: обновленный перечень жизненно важных лекарств заработает с 24 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в который добавлены восемь новых позиций, вступит в силу 24 февраля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«24 февраля должно вступить в силу распоряжение правительства с обновленным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — сказал депутат в интервью ТАСС.

Лекарства из перечня ЖНВЛП используются для лечения пациентов по программе ОМС, при этом цены на них регулируются государством. Леонов уточнил, что в новый список включены препараты для лечения орфанных, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

Ранее KP.RU писал, что в России одобрили первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека, предназначенную для применения у детей. Ранняя вакцинация помогает сформировать иммунитет до возможного контакта с вирусом.