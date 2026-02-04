Перечень жизненно необходимых лекарств обновили: когда россияне получат доступ к препаратам

Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в который добавлены восемь новых позиций, вступит в силу 24 февраля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«24 февраля должно вступить в силу распоряжение правительства с обновленным перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Лекарства из перечня ЖНВЛП используются для лечения пациентов по программе ОМС, при этом цены на них регулируются государством. Леонов уточнил, что в новый список включены препараты для лечения орфанных, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.
Ранее KP.RU писал, что в России одобрили первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека, предназначенную для применения у детей. Ранняя вакцинация помогает сформировать иммунитет до возможного контакта с вирусом.