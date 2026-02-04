В Сибири разработаны уникальные повязки для помощи раненым

В Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (Томск) также разработали антимикробные ранозаживляющие повязки. С 2023 года в зону проведения СВО уже отправлены тысячи изделий. По отзывам военных врачей, отмечают в Томском научном центре, повязки показали хорошие результаты при борьбе не только с гнойной инфекцией и ожогами, но и при лечении свежих огнестрельных ранений. Они могут послужить альтернативой антибиотикам и химиопрепаратам при лечении ран и раневых инфекций.