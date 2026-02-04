Аналитик перечислил самые перспективные профессии для россиян

«В некоторых сферах услуг, в первую очередь, которые непосредственно оказывают услуги для людей, — персональные услуги, в сфере транспортировки и хранения. Ну и это такие сферы, которые могут быть связаны с значительным ростом занятости. Это гостиничный бизнес, информационные технологии и связь. В общем, там тоже можно ожидать, скажем так, перспектив более высокого спроса на труд и, соответственно, роста заработных плат», — сказал Головнин.