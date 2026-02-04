JAXA на неопределенный срок отложила запуск ракеты H3 со спутником

В JAXA пришли к выводу, что осуществить запуск до 31 марта невозможно, поскольку до сих пор проводится анализ причин неудачного запуска этой же ракеты в конце 2025 года. В агентстве также подчеркнули, что проводится анализ потенциальных долгосрочных последствий для ракетной программы H3. «Мы продолжаем прилагать усилия для определения причин, которые привели к провалу запуска ракеты H3F8. Дата нового запуска будет объявлена после ее утверждения», — говорится в заявлении.