Эксперт объяснил, как выбрать настоящий шоколад

Основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян рассказал NEWS.ru, как выбрать качественный шоколад. Главный секрет — внимательно смотреть на состав. Первым в списке ингредиентов всегда должно стоять какао. Если на первом месте сахар, это признак некачественного и вредного продукта.
— В настоящем шоколаде содержание какао должно быть не менее 50%, а в горьком — до 70% и выше. Чем больше какао, тем насыщеннее вкус и цвет, — пояснил эксперт.
Хороший шоколад состоит всего из трех основных компонентов: какао-бобов, какао-масла и сахара. Как отметил эксперт, чем меньше ингредиентов вы видите в составе, тем лучше. Никаких лишних добавок и ароматизаторов. Такой шоколад стоит своих денег.
