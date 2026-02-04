Новый вид гриба назвали именем сотрудницы заповедника в Приморье

Новый для науки вид гриба, обнаруженный в Сихотэ-Алинском заповеднике, получил имя научного сотрудника заповедника Светланы Бондарчук за ее многолетний вклад в исследования. Всего же в 2024 году микологами описано пять новых видов макромицетов, сообщила пресс-служба Сихотэ-Алинского заповедника.
«Для меня стало большим и очень трогательным сюрпризом получить от коллег на Новый год такой подарок в виде статьи о новом для науки виде гриба, названного моим именем. Я надеюсь, что впереди нас ждут новые встречи и новые открытия в загадочном мире грибов Сихотэ-Алиня», — приводит пресс-служба слова Светланы Бондарчук.
Открытия стали результатом почти двадцатилетнего сотрудничества заповедника со специалистами Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН из Санкт-Петербурга. Так, три новых вида мухоморов (род Amanita) были окончательно идентифицированы только в этом году, хотя их образцы собирали еще более десяти лет назад. Для подтверждения их уникальности потребовались современные методы, включая молекулярно-генетический анализ.
Из трех новых мухоморов два являются неядовитыми, а один — Amanita firma (мухомор твердый), ядовит. Все они образуют симбиоз с деревьями, помогая питаться целым лесным экосистемам.
