Новый вид гриба назвали именем сотрудницы заповедника в Приморье

Открытия стали результатом почти двадцатилетнего сотрудничества заповедника со специалистами Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН из Санкт-Петербурга. Так, три новых вида мухоморов (род Amanita) были окончательно идентифицированы только в этом году, хотя их образцы собирали еще более десяти лет назад. Для подтверждения их уникальности потребовались современные методы, включая молекулярно-генетический анализ.