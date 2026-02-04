«Дети остаются жить с родителями»: в ОП определили проблему для демографии России

Глава Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко высказался о демографической ситуации в стране. Он обозначил помеху для ее улучшения. По мнению Сергея Рыбальченко, совместное проживание совершеннолетних детей с родителями является проблемой для демографии. Так он сообщил в беседе с ТАСС.
Член ОП пояснил, что молодые люди могут находиться в отношениях долгое время, но «не созреть» для создания семьи. Он отметил, что взросление «должно быть своевременным».
«Одна из проблем демографии не только у нас, но и во многих странах в том, что дети остаются жить с родителями после совершеннолетия», — заявил Сергей Рыбальченко.
Он также предложил поднять сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей. Его текущий размер остается почти неизменным уже два десятилетия, добавил член ОП.