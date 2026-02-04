«Дети остаются жить с родителями»: в ОП определили проблему для демографии России

Глава Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко высказался о демографической ситуации в стране. Он обозначил помеху для ее улучшения. По мнению Сергея Рыбальченко, совместное проживание совершеннолетних детей с родителями является проблемой для демографии. Так он сообщил в беседе с ТАСС.