Авиарейсы переносят из-за непогоды в Хабаровском крае

Метеоусловия по-прежнему влияют на график работы авиакомпаний в Хабаровском крае. Аэропорты 4 февраля открыты для приёма и выпуска воздушных судов, но перевозчики вынуждены задерживать или переносить вылеты рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рейсы за 3 и 4 февраля из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 5 февраля. В аэропорту прибытия снег, ограниченная видимость. Вылет из краевого центра запланирован на завтра: рейса за 3 февраля (плюс пассажиры за 2 февраля) — в 09:20, рейса за 4 февраля — в 09:30.
Рейсы за 4 февраля из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены из-за сильного ветра в Аяне. Информация о времени вылета будет предоставлена 5 февраля в 10:10. Завтра в это же время также предоставят сведения о времени вылета рейсов за 30 января и 2 февраля из Хабаровска в Чегдомын и обратно.