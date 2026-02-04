Авиарейсы переносят из-за непогоды в Хабаровском крае

Рейсы за 4 февраля из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены из-за сильного ветра в Аяне. Информация о времени вылета будет предоставлена 5 февраля в 10:10. Завтра в это же время также предоставят сведения о времени вылета рейсов за 30 января и 2 февраля из Хабаровска в Чегдомын и обратно.