В иркутском аэропорту пьяного дебошира сняли с рейса на Пхукет

На борту лайнера, следовавшего из Иркутска на тайский курорт Пхукет, произошел инцидент с дебоширом. 60-летний житель Улан-Удэ, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил скандал и выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа.
Сигнал о нарушителе поступил в дежурную часть транспортной полиции от диспетчера аэропорта Иркутска. Экипаж рейса потребовал срочного вмешательства правоохранителей. Прибывшие на борт сотрудники полиции обнаружили пассажира, который продолжал неадекватно вести себя и игнорировал замечания.
Мужчине было отказано в перелете, он был снят с рейса и задержан. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Кроме материального взыскания, дебошир рискует попасть в единый «черный список» авиакомпаний. Это означает, что в будущем перевозчики на законных основаниях могут отказать ему в продаже билетов и посадке на борт, сочтя его поведение угрозой безопасности полета.