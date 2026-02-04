В Госдуме призвали обеспечить интернет в поездах по всей России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мобильная связь и интернет должны стать неотъемлемой частью услуг для пассажиров в поездах по всей России. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»).
«В условиях повсеместной цифровизации, по сути охватившей все сферы жизнедеятельности, вопрос доступности мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования очевиден, — сказала депутат. — В идеале, и к этому РЖД также стремится, устойчивая связь и интернет должны стать неотъемлемой частью услуг, оказываемых железными дорогами своим пассажирам на протяжении всей поездки на поезде».
По ее словам, сейчас не на всех участках железнодорожных маршрутов мобильная связь и тем более интернет работают устойчиво.
Как ранее заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин, в России сейчас проводятся эксперименты с различными технологиями для повышения качества мобильной связи и интернета в поездах. По его словам, этот показатель планомерно улучшается, в первую очередь — на наиболее востребованных линиях, таких как Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и курорты Юга России. Он добавил, что проводятся и новаторские эксперименты — от работы со спутниками до использования железнодорожных сетей связи, но говорить о сроках повсеместной реализации подобных проектов пока рано.