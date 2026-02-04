Юрист раскрыл, когда договор дарения надежнее завещания

Признать недействительным можно и дарение, и завещание, разница лишь в том, что практика во втором случае обширнее применительно к наследственным спорам. Таким образом, дарение имеет смысл, если вы полностью уверены в наследнике или хотите передать недвижимость уже сейчас. В противном случае стоит выбрать завещание, советует Моисеев.