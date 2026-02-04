Эстонские клубы потребовали от УЕФА прекратить выплаты командам из РФ

28 футбольных клубов из Эстонии направили письмо генеральному секретарю Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодору Теодоридису, призывая его прекратить солидарные выплаты клубам из России и исключить их из структуры УЕФА. Об этом сообщило гостелерадио ERR.
По мнению руководителей подписавших письмо эстонских клубов, выплаты российским командам являются «циничными и несовместимыми с принципами европейского футбольного сообщества».
Союз европейских футбольных ассоциаций выплатит около четырех миллионов евро Российскому футбольному союзу (РФС) за неучастие клубов в европейских кубках. Об этом 12 декабря 2025 года сообщили в пресс-службе организации. 3,83 миллиона евро будут перечислены в рамках программы солидарных выплат клубам, которые не участвуют в турнирах.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. Из-за этого национальная команда вынуждена проводить только товарищеские матчи.
Сборная Украины вызвала скандал на чемпионате Европы по футзалу, отказавшись пожимать руки армянским соперникам перед матчем. Об этом 24 января сообщил «Матч ТВ». Армения одержала победу над Украиной в первом туре группового этапа. После матча украинская команда подала жалобу в УЕФА на армянского игрока Дениса Неведрова, который выступает за российский клуб «Тюмень», за неспортивное поведение, заявив, что он выкрикнул в адрес Украины неприличную реплику.