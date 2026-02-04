Эстонские клубы потребовали от УЕФА прекратить выплаты командам из РФ

Сборная Украины вызвала скандал на чемпионате Европы по футзалу, отказавшись пожимать руки армянским соперникам перед матчем. Об этом 24 января сообщил «Матч ТВ». Армения одержала победу над Украиной в первом туре группового этапа. После матча украинская команда подала жалобу в УЕФА на армянского игрока Дениса Неведрова, который выступает за российский клуб «Тюмень», за неспортивное поведение, заявив, что он выкрикнул в адрес Украины неприличную реплику.