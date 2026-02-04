Ричмонд
Красноярский совет отцов выступает против абортов

Мужчины-отцы в Красноярском крае поддержали инициативу патриарха РПЦ.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский совет отцов выступил против абортов, точнее против того, чтобы женщины принимали такое важное решения без согласия мужей. Таким образом совет поддержал инициативу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарх выступил за то, чтобы закрепить запрет на законодательном уровне. По его мнению, женщины могут принимать решение о прерывании беременности «в состоянии аффекта». Долг мужа — находиться рядом и оказывать поддержку в принятии столь важного решения, — пишет издание Sibnovosti.

Председатель Совета отцов Красноярского края Олег Окладников согласен с Патриархом, что все важные решения, в том числе касающиеся детей, должны приниматься взвешенно, с учетом мнения всех членов семьи. По словам Олега Окладникова, власти должны поддержать такую инициативу. И в целом это должно стать еще одной мерой поддержки семей с детьми.