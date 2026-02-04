Красноярский совет отцов выступает против абортов

Красноярский совет отцов выступил против абортов, точнее против того, чтобы женщины принимали такое важное решения без согласия мужей. Таким образом совет поддержал инициативу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриарх выступил за то, чтобы закрепить запрет на законодательном уровне. По его мнению, женщины могут принимать решение о прерывании беременности «в состоянии аффекта». Долг мужа — находиться рядом и оказывать поддержку в принятии столь важного решения, — пишет издание Sibnovosti.
Председатель Совета отцов Красноярского края Олег Окладников согласен с Патриархом, что все важные решения, в том числе касающиеся детей, должны приниматься взвешенно, с учетом мнения всех членов семьи. По словам Олега Окладникова, власти должны поддержать такую инициативу. И в целом это должно стать еще одной мерой поддержки семей с детьми.