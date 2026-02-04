Назван средний размер пенсии в России: сумма увеличилась на две тысячи рублей

Так, средняя пенсия выросла на более чем две тысячи рублей. Для работающих россиян это значение составило 21,4 тысячи рублей. Средняя пенсия среди неработающих граждан равняется почти 24 тысячам рублей. Всего в стране зарегистрировано 40,5 миллиона пожилых людей.