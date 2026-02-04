Назван средний размер пенсии в России: сумма увеличилась на две тысячи рублей

Социальный фонд России опубликовал документ со сведениями о пенсионном обеспечении граждан. В декабре прошлого года средний размер пенсии поднялся. Он составил 23 538,07 рубля. Об этом свидетельствует отчет Соцфонда.
Так, средняя пенсия выросла на более чем две тысячи рублей. Для работающих россиян это значение составило 21,4 тысячи рублей. Средняя пенсия среди неработающих граждан равняется почти 24 тысячам рублей. Всего в стране зарегистрировано 40,5 миллиона пожилых людей.
«Средний размер пенсионного обеспечения: Российская Федерация — 23 538,07 рублей», — сказано в документе.
В стране между тем хотят иначе рассчитывать зарплаты педагогов. Оклады работников сферы образования планируют установить в размере 70% от общей получки. Такие рекомендации дало правительство России.