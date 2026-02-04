Ричмонд
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами

Мошенники начали активно использовать мессенджеры для создания поддельных чатов, имитирующих группы общения жильцов многоквартирных домов и конкретных подъездов. Целью такой схемы является сбор персональных данных собственников и арендаторов, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники привлекают людей в фейковые чаты, а затем, выдавая себя за старших по дому или сотрудников управляющей компании, размещают там фиктивные объявления и уведомления.

В этих сообщениях они просят жильцов предоставить конфиденциальную личную информацию под различными предлогами.

Ранее эксперты предупредили о новой схеме обмана граждан с переплатами по коммуналке.

