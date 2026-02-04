Журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял главу евродипломатии Каю Каллас за высказывание о якобы «вторжениях» России в другие страны.
«Срочные новости! Вторжения нацистов в Советский Союз никогда не было. Эстонский гений и мастер истории это подтвердила», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, в ходе конференции по безопасности в Осло Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 стран. Согласно её высказыванию, ни одна из этих стран «не нападала» на Россию.
В январе Каллас похвасталась, что читает книги, и выразила надежду, что «станет очень умной».
Геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар считает, что такие люди, как глава европейской евродипломатии Кая Каллас, являются причиной упадка ЕС. Кроме того, он назвал её «сумасшедшей эстонкой». Аналитик отметил, что Каллас глупа и нелепа.
Боуз подчёркивал, что Каллас говорит самую мерзость. Профайлер Руслан Панкратов указывал на дефицит социального интеллекта у Каллас.
Ранее сообщалось, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал Каллас не употреблять алкогольные напитки перед написанием постов в соцсетях.
