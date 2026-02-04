Ричмонд
Онколог назвал самый распространенный вид детского рака в России

РИА Новости: острый лейкоз является самым распространенным видом детского рака.

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Острый лейкоз является самым распространенным детским раком в России и в мире, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

«И в мире, и в России самый распространенный вид рака — это острый лейкоз. Это группа заболеваний, кроветворная иммунная система, которая составляет примерно 50% всех видов онкологических заболеваний у детей», — рассказал Румянцев.

Он добавил, что на втором месте по распространенности среди детей являются опухоли центральной нервной системы, они составляют примерно 25%. У взрослых, по словам Румянцева, совсем другая структура онкологической заболеваемости.

«И 25% примерно — это так называемые герминтативно-клеточные опухоли. Это опухоли, которые происходят из зачатков неправильных тканей и так далее. То есть они все имеют генетическую, наследственную, как правило, природу. Это неблагоприобретенные расстройства, потому что они формируются внутриутробно как правило. Это тоже серьезное отличие от онкологических заболеваний у взрослых», — уточнил Румянцев.

Он добавил, что у детей с такой группой заболеваний есть пороки развития, биохимические, биологические и другие расстройства, которые сопровождают развитие данного вида рака.