Онколог назвал самый распространенный вид детского рака в России

«И 25% примерно — это так называемые герминтативно-клеточные опухоли. Это опухоли, которые происходят из зачатков неправильных тканей и так далее. То есть они все имеют генетическую, наследственную, как правило, природу. Это неблагоприобретенные расстройства, потому что они формируются внутриутробно как правило. Это тоже серьезное отличие от онкологических заболеваний у взрослых», — уточнил Румянцев.