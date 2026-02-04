Хабаровские школьники отправили партию помощи для бойцов СВО

В отправленную партию вошли 15 метров маскировочных сетей и нашлемники, которые плели добровольцы с 6 по 11 классы, а также средства первой помощи: индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты и хомуты-стяжки, в сборе которых участвовали все классы от мала до велика. Также участникам спецоперации переданы письма с поздравлениями к 23 февраля,