Хабаровские школьники отправили партию помощи для бойцов СВО

В Хабаровске завершился очередной этап сбора помощи для бойцов СВО. Ученики, педагоги и родители из школы № 12 передали в организацию «Помощь военнослужащим 27» набор необходимых вещей, многие из которых сделаны своими руками. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В отправленную партию вошли 15 метров маскировочных сетей и нашлемники, которые плели добровольцы с 6 по 11 классы, а также средства первой помощи: индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты и хомуты-стяжки, в сборе которых участвовали все классы от мала до велика. Также участникам спецоперации переданы письма с поздравлениями к 23 февраля,
Работа по поддержке военнослужащих в учебном заведении продолжается на постоянной основе: ученики не останавливаясь плетут маскировочные сети и собирают необходимые медикаменты. Педагоги и родители отмечают важность этой инициативы для патриотического воспитания и прямой поддержки участников специальной военной операции.