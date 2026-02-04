Reuters узнал об отправке военных США в Нигерию

Глава Африканского командования Вооруженных сил США Дагвин Андерсон подтвердил американское военное присутствие в Нигерии. По его словам, Вашингтон направил небольшую группу военных в страну. Его процитировало агентство Reuters.
В материале утверждается, что США и Нигерия договорились усилить борьбу с угрозой терроризма в Западной Африке. Страны укрепили сотрудничество, пишет автор.
«Это привело к отправке небольшой американской команды, которая предоставляет уникальные возможности со стороны Соединенных Штатов», — уточнил Дагвин Андерсон.
Американский лидер Дональд Трамп между тем рассказал об «очень хорошей» встрече с президентом Колумбии Густаво Петро. Хозяин Белого дома анонсировал сотрудничество стран по вопросу борьбы с наркотиками.