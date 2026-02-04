Четыре поезда прибудут в Новосибирск с опозданием из-за аварии на Транссибе

Поезд № 2 Москва — Владивосток «Россия» за 4 февраля выехал из Омска с опозданием 2 часа 48 минут. В Новосибирск он прибудет ориентировочно в 12:30, то есть с небольшим опозданием. А поезда № 92 Москва — Северобайкальск и № 70 Москва — Чита следуют с отставанием от графика 30−45 минут. Скорее всего в Новосибирск они прибудут вовремя.