Четыре поезда прибудут в Новосибирск с опозданием из-за аварии на Транссибе

Последствия аварии в Кировской области, которая произошла 1 февраля, ликвидировали утром 3 февраля, но несмотря на это, следующие из Москвы в Новосибирск поезда по-прежнему идут с большим опозданием. С задержкой прибудут как минимум четыре поезда. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирские железные дороги».
— В первой половине дня ожидается прибытие трех поездов за 3 февраля, то есть за вчера, — отметил источник.
Так, поезд № 70 Москва — Чита за 3 февраля следует с опозданием примерно 17 часов. Его прибытие в Новосибирск ожидается около 12:00. Во столько же прогнозируется прибытие поезда № 10 Москва — Владивосток, который опаздывает примерно на 12 часов. Поезд № 68 Москва — Абакан следует с опозданием 8 часов 45 минут, в Новосибирск он приедет не раньше 13:00.
Поезд № 2 Москва — Владивосток «Россия» за 4 февраля выехал из Омска с опозданием 2 часа 48 минут. В Новосибирск он прибудет ориентировочно в 12:30, то есть с небольшим опозданием. А поезда № 92 Москва — Северобайкальск и № 70 Москва — Чита следуют с отставанием от графика 30−45 минут. Скорее всего в Новосибирск они прибудут вовремя.