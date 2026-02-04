В Новосибирской области активизировались грипп и ОРВИ

В Новосибирской области отмечен сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за период с 26 января по 1 февраля количество обращений к врачам выросло на 13,8% по сравнению с предыдущей неделей.
Специалисты подчёркивают, что рост носит ожидаемый характер для зимне-весеннего периода. При этом лабораторные исследования показали, используемая в регионе вакцина эффективно защищает от преобладающих штаммов вируса гриппа, что сдерживает более резкое распространение инфекции.
Медики рекомендуют не откладывать визит к врачу при появлении первых признаков заболевания — насморка, кашля, озноба, головной боли, слабости или повышенной температуры. Ведомство предупреждает, что самостоятельное лечение может привести к осложнениям.
Для снижения риска заражения жителей просят временно отказаться от посещения общественных мест и массовых мероприятий при плохом самочувствии. В качестве профилактики специалисты советуют соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, избегать контактов с заболевшими и при необходимости использовать средства индивидуальной защиты.