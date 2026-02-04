Новая госпрограмма сделает доступнее бесплатную медицину в Хабаровском крае

Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что улучшение качества и увеличения продолжительности жизни граждан является важнейшей задачей государства. Эта цель лежит в основе национального проекта «Активная и продолжительная жизнь», направленного на достижение средней продолжительности жизни россиян в 78 лет к 2030 году. Краевая программа государственных гарантий бесплатного предоставления медицинской помощи на период 2026—2028 годов, утвержденная губернатором Дмитрием Демешиным, полностью отвечает этим амбициозным планам и предлагает ряд значимых нововведений для улучшения здоровья каждого жителя региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Наша ключевая задача — сделать качественную медицину доступнее и ближе к людям, что полностью соответствует стратегическим целям, обозначенным Президентом страны. Программа 2026 года включает значительное увеличение финансирования, новые виды высокотехнологичной помощи, расширенная диспансеризация и упор на профилактику. Мы системно работаем над тем, чтобы жители края не только дольше жили, но и сохраняли активность и здоровье», — отметили в краевом Минздраве.
Общий бюджет программы вырос на 4,36 млрд рублей по сравнению с прошлым годом и составит 57,23 млрд рублей. Это позволило привлечь к оказанию бесплатной помощи больше медицинских организаций — 117 учреждений по всему краю, что увеличит доступность услуг для жителей отдалённых районов.
Профилактика.
Одно из главных направлений — масштабное усиление профилактики. Центры здоровья преобразуются в центры медицины здорового долголетия, где каждый взрослый может пройти комплексную оценку состояния организма, определить свой биологический возраст и получить индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и коррекции факторов риска.
Диспансеризация.
Серьёзно расширяется программа диспансеризации. Для женщин в возрасте 21−49 лет теперь раз в пять лет будет бесплатно проводиться комплексное обследование ранней диагностики рисков рака шейки матки, включающее определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Для всех жителей края усилена диагностика сердечно-сосудистых рисков: людям от 18 до 40 лет раз в шесть лет, а после 40 лет — раз в три года, будут делать развёрнутый анализ липидного профиля и определять специфический маркер альфа-липопротеид, позволяющий выявить угрозу ранних инфарктов и инсультов.
Телемедицина.
В том числе, в программе большое внимание уделяется современным цифровым решениям для комфорта пациентов. Так, внедряется дистанционное диспансерное наблюдение за пациентами с артериальной гипертонией и сахарным диабетом, что позволит врачам удалённо контролировать показатели давления и уровня глюкозы. Активно развиваются телемедицинские консультации, особенно для жителей отдалённых посёлков. Сокращаются сроки ожидания: например, диагностические исследования и специализированная помощь при болезнях сердца будут предоставляться в течение 7 дней. А также оптимизирована плановая госпитализация — пациента будут размещать в стационаре, как правило, не ранее чем за сутки до операции.
Поддержка семей.
Особое внимание уделяется поддержке семей. Увеличивается количество процедур экстракорпорального оплодотворения по полису обязательного медицинского страхования, а в саму программу ЭКО включается предимплантационное генетическое исследование эмбриона, что особенно важно для пар с высоким риском наследственных заболеваний. Для новорождённых расширен неонатальный скрининг — теперь он позволяет выявить два дополнительных тяжелых наследственных заболевания на самой ранней стадии.
Высокотехнологичная помощь.
Кроме того, значительно расширяется перечень высокотехнологичной медицинской помощи, доступной по ОМС. С 2026 года в него включены 15 новых методов, таких как фотодинамическая терапия при онкологических заболеваниях, современные офтальмологические операции, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы при сахарном диабете и трансплантация почки. Программа также увеличивает объёмы и финансирование медицинской реабилитации, в первую очередь для участников специальной военной операции, для которых закреплены дополнительные права, включая приоритет при размещении в палатах.
Все эти меры направлены на выполнение главной цели — повышение качества и доступности медицинской помощи для каждого жителя Хабаровского края, а также создание условий для долгой, активной и здоровой жизни.