Новая госпрограмма сделает доступнее бесплатную медицину в Хабаровском крае

Серьёзно расширяется программа диспансеризации. Для женщин в возрасте 21−49 лет теперь раз в пять лет будет бесплатно проводиться комплексное обследование ранней диагностики рисков рака шейки матки, включающее определение ДНК вируса папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Для всех жителей края усилена диагностика сердечно-сосудистых рисков: людям от 18 до 40 лет раз в шесть лет, а после 40 лет — раз в три года, будут делать развёрнутый анализ липидного профиля и определять специфический маркер альфа-липопротеид, позволяющий выявить угрозу ранних инфарктов и инсультов.