РКК создаст единый стандарт поддержки своих региональных отделений властями

По его словам, в числе планируемой поддержки, в частности, льготная аренда или предоставление помещений, субсидии на гуманитарную и медико-социальную помощь, оснащение оборудованием, помощь в обучении персонала и волонтеров, а также развитие механизмов государственного и муниципального социального заказа. Так, вступивший в силу с 1 февраля 2026 года закон об организации закрепляет за РКК право получать пожертвования и помощь от международных и иностранных юридических и физических лиц, уточнил Савчук.