РКК создаст единый стандарт поддержки своих региональных отделений властями

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) разрабатывает единые стандарты поддержки своих региональных и местных отделений со стороны органов власти на уровне субъектов и муниципалитетов. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель организации Павел Савчук.
По его словам, в числе планируемой поддержки, в частности, льготная аренда или предоставление помещений, субсидии на гуманитарную и медико-социальную помощь, оснащение оборудованием, помощь в обучении персонала и волонтеров, а также развитие механизмов государственного и муниципального социального заказа. Так, вступивший в силу с 1 февраля 2026 года закон об организации закрепляет за РКК право получать пожертвования и помощь от международных и иностранных юридических и физических лиц, уточнил Савчук.
Закон также предусматривает прямую государственную поддержку: из федерального бюджета будет покрываться оплата взносов РКК за членство в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП). При этом Савчук отметил, что сейчас менее половины финансирования организации поступает из государственных источников, а основную часть составляют пожертвования корпоративных партнеров и физических лиц.
Кроме того, РКК переходит от реагирования «по факту» к постоянному контакту с органами власти и муниципалитетами. «Например, если в регионе появляется дефицит услуг по уходу за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями, мы сможем узнавать об этом заранее от органов социальной защиты или здравоохранения», — отметил он.
Аналогичный подход будет применен в гуманитарном реагировании на кризисы и чрезвычайные ситуации. По словам председателя РКК, сбор данных от общества и государственных органов позволит организации заблаговременно готовиться к гуманитарным действиям, быстрее разворачивать помощь и точнее определять реальные нужды населения. Закон даст возможность РКК работать не только в экстренном режиме, но и в ключе предупреждения и превентивной подготовки, добавил он.