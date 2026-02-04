226 домов ждёт капремонт в Хабаровском крае

В Хабаровском крае утвердили краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год, сообщает пресс‑служба регионального правительства.
В программу вошли 226 МКД, где запланировано 639 работ и услуг общей стоимостью 1,26 млрд рублей. Программа реализуется на основании решений собственников, которые формируют фонды капремонта либо на специальном, либо на общем счёте. На текущий момент уже есть первые результаты: в четырёх домах строительно‑монтажные работы завершены (в одном заменили лифтовое оборудование, в трёх — отремонтировали крыши). Ещё в 57 МКД работы ведутся, в 63 домах идёт конкурсный отбор подрядных организаций, а в 102 домах готовят документы для конкурса.
Наиболее востребованы в крае два вида работ: замена лифтов и капремонт крыш. В 2026 году планируют отремонтировать 126 лифтовых шахт в 48 многоэтажках (бюджет — 774 млн рублей) и обновить крыши в 22 домах (279 млн рублей).
На третьем месте по популярности — капремонт фасадов: их обновят в семи домах за 101 млн рублей. Кроме того, собственники активно голосуют за модернизацию внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение) и установку общедомовых приборов учёта. Так, инженерные системы обновят в восьми домах (36 млн рублей), а приборы учёта тепловой энергии установят в двух домах (935 тыс. рублей).
С 1 января 2026 года в крае действуют новые размеры взноса на капремонт — от 2,14 до 14,54 рубля за кв. м. Повышение составило 4,1% по сравнению с прошлым годом (тогда тариф варьировался от 2,06 до 13,92 рубля за кв. м). Жители увидят новые суммы в квитанциях за январь уже в феврале 2026 года.
В министерстве ЖКХ края пояснили, что рост тарифов связан с удорожанием строительных материалов, работ и услуг. При этом Хабаровский край сохраняет один из самых низких размеров взносов среди субъектов РФ.
«Сохранение прежних тарифов в таких условиях привело бы к прямому риску: средства на счетах фонда перестали бы покрывать реальную стоимость запланированных работ. Это могло бы обернуться переносом сроков, сокращением объёмов ремонта, что в конечном итоге ударило бы по интересам самих же собственников», — отметила Анна Ардован, председатель общественного совета при министерстве ЖКХ края.
В ведомстве подчеркнули, что достаточное финансирование позволяет выполнять капремонт в полном объёме: менять изношенные коммуникации, обновлять кровли, фасады и лифтовое оборудование, а также повышать безопасность и комфорт проживания.
Для сравнения: за 2025 год строительно‑монтажные работы по капремонту завершили в 415 МКД на сумму 2,25 млрд рублей.