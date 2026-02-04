226 домов ждёт капремонт в Хабаровском крае

С 1 января 2026 года в крае действуют новые размеры взноса на капремонт — от 2,14 до 14,54 рубля за кв. м. Повышение составило 4,1% по сравнению с прошлым годом (тогда тариф варьировался от 2,06 до 13,92 рубля за кв. м). Жители увидят новые суммы в квитанциях за январь уже в феврале 2026 года.